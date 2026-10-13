У Крюківщині відремонтують дитячий майданчик за 1,406 млн гривень

«120 календарних днів з моменту його підписання», — такий строк виконання робіт зазначений у договорі на капітальний ремонт дитячого майданчика в парку імені Шевченка у Крюківщині. КП «Управління комунального господарства» Вишневої міськради замовило роботи у ТОВ «Дитяче та спортивне обладнання» за 1,406 млн гривень із ПДВ.

Що передбачає ремонт і як обрали підрядника?

Закупівлю провели без використання електронної системи та відкритих торгів. Оголошення про неї розміщене в Prozorro. Вартість договору без ПДВ становить 1,171 млн гривень.

Роботи профінансують із місцевого бюджету за програмою благоустрою населених пунктів. Підрядник має виконати весь комплекс робіт, передбачений кошторисною документацією і дефектним актом, власними або залученими силами. Після завершення він має прибрати будівельні залишки та відходи з майданчика.

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У документах є розбіжність щодо тривалості робіт: договір встановлює 120 календарних днів від дати підписання, а календарний графік — три місяці. Договір діє до 31 грудня 2026 року.

Коли заплатять і які невідповідності є в документах?

Оплату передбачили після фактичного виконання робіт — протягом семи робочих днів після підписання актів КБ-2в і довідки КБ-3. Замовник також передбачив технічний нагляд за дотриманням кошторису, будівельних норм, обсягів і якості робіт.

У договорі є невідповідність щодо місця ремонту. Закупівля стосується майданчика в парку імені Шевченка у Крюківщині, однак у пункті про кошторисну документацію вказаний капітальний ремонт дитячого майданчика на вулиці Святоюріївській, 28, у Вишневому. Документи не пояснюють, чи це технічна помилка, чи посилання на кошторис іншого об’єкта.

Гарантія поширюється на виконані роботи, встановлене обладнання та устаткування. Її тривалість — «12 місяців», як передбачено договором.