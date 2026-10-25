У Києві 205 пошкоджених будинків ще потребують відновлення

Станом на 16 жовтня 2026 року в Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень різного ступеня зазнали 4 480 багатоквартирних будинків. Із них 205 найбільш пошкоджених ще потребують відновлення, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ремонт у частині будинків триває понад рік

Відновлювальні роботи ведуть приблизно у 300 багатоповерхівках. За словами голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова, обстеження та експертиза пошкодженого будинку тривають близько місяця, а ремонт окремих багатоповерхівок затягується більш ніж на рік.

Із 4 480 будинків уже відновили 4 227, зокрема 64 — зі значними руйнуваннями. Показники не суперечать один одному: в одних будинках потрібно замінити вікна чи відремонтувати балкони або дах, а об’єкти зі значними руйнуваннями потребують технічного обстеження, проєктування, експертизи та капітальних робіт.

На відновлення у 2026 році заклали понад 1,2 млрд грн

Серед причин затримок міська влада називала складні процедури погодження, перебої з електропостачанням, зупинки робіт під час повітряних тривог і нестачу кваліфікованих будівельників. За словами Кличка, блокування Державним казначейством частини міських платежів також може сповільнити відновлення.

У бюджеті Києва на 2026 рік передбачили понад 1,2 млрд грн на відновлення пошкоджених будинків та інші відповідні роботи. Районна влада планує відновити багатоповерхівку в Деснянському районі, пошкоджену 13 жовтня: якщо виділять кошти й обстеження не виявить критичних пошкоджень несучих конструкцій, роботи розраховують завершити протягом наступного року.