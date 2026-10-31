У Києві 31 жовтня збільшили тривалість відключень світла

У столиці 31 жовтня погіршилася ситуація з електропостачанням: після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема теплоелектроцентралях, відключення електроенергії стали довшими.

Що призвело до триваліших відключень у Києві?

30 жовтня російські війська знову атакували енергетичні об’єкти по всій Україні, зокрема в Києві. У столиці під удар потрапила ТЕЦ. Нові атаки ускладнили ситуацію, яка залишалася складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок попередніх обстрілів.

Того ж дня в Києві зафіксували три влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури. Через знеструмлення кількох таких об’єктів у місті виникли перебої з водопостачанням.

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Як енергетики ремонтують пошкодження?

Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – повідомили в ДТЕК.

У ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровської області. Удари серйозно пошкодили обладнання, зокрема на двох об’єктах ДТЕК «Дніпровські електромережі».