У Києві діють екстрені відключення електроенергії

У п’ятницю, 6 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Знеструмлення відбуваються за командою Укренерго, графіки відключень наразі не діють.

Аварійні відключення обсягом п’ять черг запровадили також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. В Укренерго пояснили це складною ситуацією в енергосистемі.

Атаки спричинили нові знеструмлення

Уночі та зранку через російські атаки зникла електроенергія в окремих районах Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей. У Міненерго найскладнішою назвали ситуацію в Києві та області.

Уночі російські війська вдарили по енергетичному об’єкту в Білій Церкві. У Дніпропетровській області атаки зачепили кілька об’єктів ДТЕК, через що без світла залишилися 50 тисяч сімей.

5 листопада в столиці повідомляли про нові перебої з водопостачанням. Мер Києва Віталій Кличко пояснив аварійну ситуацію пошкодженням енергетичного обладнання, яке подає електроенергію до міста.