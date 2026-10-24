У Києві можливі відключення після ударів по енергооб’єктах в інших областях

Після російських ударів по енергетичних об’єктах у шести областях перебої з електропостачанням відчули також у Києві, хоча столиця не зазнала цих атак. У ДТЕК пояснили це тим, що енергосистема України працює як єдине ціле.

Чому атаки в інших областях впливають на Київ?

Під час однієї з останніх атак російські війська били по енергетичних об’єктах у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Близько 500 тисяч людей залишилися без електропостачання.

Війська атакують не лише електростанції, які виробляють електроенергію, а й підстанції, через які її передають між регіонами. Якщо такі об’єкти пошкоджені, передавати електроенергію складніше, а можливості системи забезпечувати потреби споживачів можуть обмежитися.

Після ударів по енергетичній інфраструктурі на Заході України електроенергії може бракувати, а її передача до Києва та інших міст ускладнюється. Тому відключення можливі навіть там, де місцева інфраструктура не постраждала.

Як електроенергія передається між регіонами?

Електроенергія, вироблена на електростанції в одній області, не призначена лише для споживачів цього регіону. Вона надходить до спільної мережі, яка об’єднує різні частини країни.

Підстанції забезпечують передачу та розподіл електроенергії. Пошкодження електростанцій або мережевих об’єктів через обстріли може зменшити можливості передавати її між областями.

«Усі електростанції та енергетичні мережі пов’язані між собою», — пояснили у ДТЕК.