У Києві обговорили, як фотографія допомагає відновлюватися після війни

Концентрація на кадрі може допомогти стишити тривожні реакції та перемкнути увагу — про це говорили учасники дискусії «Фотографія як спосіб відновлення» в Києві. До розмови долучилися психологиня й керівниця ГО «Вільний вибір» Тетяна Руденко, військовослужбовець Данило «Доц» Проскурін і бренд-менеджерка фотолабораторії Fotovramci Валерія Стороженко.

Потреба в психологічній підтримці залишається значною: після завершення вторгнення її різного ступеня інтенсивності можуть потребувати близько 15 млн людей, серед них 1,8 млн військових і ветеранів. Це попередній прогноз Національного інституту стратегічних досліджень. За даними НСЗУ, у 2023 році пацієнтів із ПТСР було майже вчетверо більше, ніж у 2021-му.

Як фотографія може підтримати військових?

Руденко пояснила: під час постійного стресу мозок військового залишається в режимі бойової готовності, а зосередження на знімку допомагає переключити увагу. Фотографія також дає змогу помічати красу й не зводити власний досвід лише до пережитого.

Раніше ми писали: Користь манки: що дає каша і крупа

Проскурін займається фотографією з 2010 року. За його словами, портретна зйомка стає діалогом із побратимами, а людині перед камерою допомагає подивитися на себе очима іншого. Спільні культурні проєкти, зокрема, можуть підтримувати людей після втрати й створювати простір для розмови між військовими та цивільними.

Де відбулася розмова про відновлення?

Дискусія пройшла 17 жовтня в межах Форуму фотографії війн та конфліктів Impact Kyiv. Учасники наголосили на важливості фахової допомоги, самодопомоги у стресі та чутливої комунікації.

Форум відбувався з 15 до 18 жовтня у Довженко-Центрі. У його програмі обговорювали, як залучення до культури й творчості може допомагати долати наслідки війни.