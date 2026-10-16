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У Києві побільшало квартир в оренду, а ціни знизилися

Тарас Лимаренко 2 хв читання
Людина передає ключі іншій людині під час оренди житла

З 1 серпня до 2 жовтня кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. За цей період ціни на житло залежно від кількості кімнат знизилися на 4–14%.

На ринку позначаються безпекові ризики, перебої зі світлом і водою та очікування складного опалювального сезону. Частина мешканців виїжджає зі столиці або розглядає переїзд, а звільнені квартири збільшують пропозицію.

Орендарі частіше обирають передмістя

У вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві зменшився приблизно на 20%, а медіанна ціна опустилася до 16,5 тисячі гривень. З 24 вересня до 5 жовтня вона знизилася з 18 до 17 тисяч гривень — на 5,6%.

У серпні частка охочих орендувати житло в Києві та передмісті становила приблизно 50% на 50%. Раніше близько 70% шукали квартиру в столиці, а 30% — за її межами. Серед популярних напрямків — Ірпінь, Буча, Гатне, Гостомель і Бориспіль.

У районах, де попит падає, орендодавці пропонують знижки. На Лук’янівці, зокрема, власники готові поступитися 30% вартості й більше: квартиру, що коштувала 20–25 тисяч гривень, можуть здати за 15–17 тисяч. Водночас у передмісті житло в нових автономних будинках за місяць подорожчало на 10–15%.

Рієлтори очікують подальшого зниження цін

Президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта прогнозує, що взимку оренда в Києві може подешевшати ще приблизно на 20%. Консультантка з оренди нерухомості Марія Колот зазначає, що люди, які мають таку можливість, переїжджають у автономніше житло в Київській області або на Закарпаття. Водночас, за її словами, попит зберігається серед тих, хто прив’язаний до роботи в столиці.

Власник двох квартир у Дарницькому районі Денис Г. розповів, що з обох помешкань виїхали орендарі. На одну квартиру він уже знайшов нових мешканців, а для іншої знизив ціну на 2 тисячі гривень, однак поки безрезультатно.

Станом на осінь 2025 року в Києві було зареєстровано понад 433 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Скільки людей залишили столицю нині, відкритих даних немає.

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