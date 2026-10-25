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Транспорт

У Києві помітили рідкісний родстер Ford StreetKa

Оксана Дорошенко 1 хв читання
Зелений Ford StreetKa припаркований між іншими автомобілями на міській вулиці.

На вулицях Києва помітили компактний двомісний родстер Ford StreetKa. Модель випускали лише з 2003 до 2005 року, а її світова прем’єра відбулася на Паризькому автосалоні 2002-го.

Що відомо про автомобіль

  • Родстери виготовляла компанія Pininfarina.
  • Ford StreetKa отримав бензиновий двигун Duratec об’ємом 1,6 л і потужністю 95 к. с.; звичайний Ford Ka мав двигун об’ємом 1,3 л.
  • Автомобіль масою 1135 кг розганяється до 100 км/год за 12 секунд, його максимальна швидкість — 173 км/год.
  • Витрата пального у комбінованому режимі становить 7,9 л на 100 км.
  • За два роки виробництва випустили 37 076 родстерів.

Для StreetKa пропонували механічну коробку передач зі стильним важелем і алюмінієвою головкою. Автомобіль випускався у стандартному та люксовому оснащенні. У багатшій комплектації були шкіряні крісла з підігрівом, підігрів дзеркал і кондиціонер.

Для порівняння, базовий Ford Ka першого покоління випускали з 1996 до 2008 року — за цей час продали понад 1,4 млн автомобілів. StreetKa дебютував на Паризькому автосалоні 2002 року.

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