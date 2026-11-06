У Києві світло подають не довше ніж на 2,5 години

У Києві та області посилилися відключення електроенергії: світло подають на 2–2,5 години. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру енергетики застосовують аварійні графіки.

Уночі та вранці нові пошкодження енергооб’єктів спричинили знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській і Чернігівській областях. За повідомленням Міненерго, російські війська продовжують завдавати повторних ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях запровадили аварійні відключення обсягом п’яти черг, повідомляє «Укренерго». В інших регіонах діють погодинні графіки та обмеження споживання електроенергії.

У столиці перерви можуть тривати до 10 годин

На багатьох київських адресах електроенергії сумарно немає понад половину доби. Після періоду подачі світла тривалістю 2–2,5 години перерва може становити 7–10 годин.

На Київщині мешканці окремих підгруп залишаються без електроенергії по 12–16 годин на добу.