У Києві та області тривають екстрені відключення світла

У столиці графіки відключень наразі не діють: вдень 4 листопада електроенергію вимикають в екстреному режимі. Такі самі обмеження запроваджені в Київській області.

Про ситуацію повідомила Група ДТЕК. У Києві скасувати екстрені відключення поки не вдається.

Що відбувається зі світлом у столиці?

«Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Чому вимикають електроенергію в області?

У Київській області також діють екстрені відключення. За інформацією ДТЕК, їх запровадили за командою Укренерго.

Отже, вдень 4 листопада екстрений режим діє і в Києві, і в області. У столиці графіки наразі не застосовують, а скасувати відключення поки не вдається.