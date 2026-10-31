У Києві відновили водопостачання та каналізацію в усіх районах

У всіх районах Києва відновили водопостачання і каналізацію після аварії на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про відновлення систем

Увечері напередодні по одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці завдали трьох ударів.

Енергетики та комунальники працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварію.

Після знеструмлення кількох об’єктів у Києві виникли перебої зі світлом і впав тиск води.

Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

«Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі», — зазначив Кличко.

З понеділка, 2 листопада, місто планує почати подавати тепло до житлових будинків. На запуск централізованої системи теплопостачання з тепломережами протяжністю близько 3 000 км може знадобитися до тижня.

Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери розпочався 16 жовтня. До тепла підключили майже 50% таких закладів: 157 медичних установ, 402 дитсадки та 85 шкіл.