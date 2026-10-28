У Києві замінили черги відключень індивідуальними графіками

Киянам потрібно перевіряти графік відключень за своєю адресою: у столиці більше не застосовують звичні черги, а час обмежень визначають індивідуально. Переглянути інформацію можна на сайті ДТЕК Мережі або в чат-боті компанії.

ДТЕК пояснила в Telegram, що графіки у вигляді картинок, які використовують у Київській області, у столиці не застосовують. Замість них діють індивідуальні графіки, що дають змогу точніше визначати, яких споживачів потрібно відключати в конкретну годину.

Як дізнатися час відключення

Щоб переглянути свій графік, потрібно ввести адресу на сайті ДТЕК Мережі або в чат-боті компанії. Через розміри столиці та високу щільність населення сусідні будинки можуть мати різний час відключень.

У вівторок і середу, 27–28 жовтня, російські окупанти атакували енергетичні об’єкти в кількох областях. Через ці атаки та обстріли інфраструктури в попередні дні на ранок зафіксували знеструмлення.