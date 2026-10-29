У Києві запрацював безплатний сервіс для пошуку попутників

«Збіг» — так називається безплатний сервіс, який столичні айтівці створили для пошуку попутників у Києві під час повітряних тривог. Він працює як Telegram-бот за принципом BlaBlaCar і має нульову комісію.

Сервіс має допомогти киянам дістатися потрібного місця під час заторів або коли через негоду чи тривогу зростають тарифи на таксі. Водій публікує маршрут і сам визначає, на скільки хвилин готовий відхилитися від нього, щоб підвезти пасажира.

Поїздки та функції сервісу

За замовчуванням поїздка безплатна. Водій може обрати варіант «за домовленістю» — від 50 грн, які пасажир передає йому напряму; контакти водія відкриваються лише після підтвердження поїздки.

Розробники додали приховування номерів карток від передоплат, кнопку SOS, можливість поділитися треком поїздки та систему «сліпих» відгуків для формування рейтингів. Надалі команда планує додати навігатор і розрахунок часу в дорозі з урахуванням заторів.

Сервіс працює лише кілька днів: у ньому вже зареєструвалися понад сотня пасажирів і кілька десятків водіїв. Після успішного тестування в Києві команда розгляне можливість запустити його в інших містах України.