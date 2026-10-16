У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії
«Звичайні графіки знеструмлень не діють», — наголосили в ДТЕК. У столиці застосували екстрені відключення електроенергії після російської атаки на енергетичну інфраструктуру.
«Під час екстрених відключень звичайні графіки знеструмлень не діють. Тривалість і черговість відключень залежатимуть від ситуації в енергосистемі».
Що відомо про відключення
Під час аварійного режиму звичні графіки не визначають порядок знеструмлень. Тому час і черговість відключень залежатимуть від ситуації в енергосистемі, повідомили в компанії.
ДТЕК також наголосив, що від цієї ситуації залежатиме тривалість відключень. Отже, для екстрених знеструмлень не діють звичайні графіки, а порядок і час їхнього завершення визначаються умовами в енергосистемі.
Повідомлення про відключення датоване 15 жовтня. Уранці 16 жовтня російські війська атакували безпілотниками Черкаську область: в Умані після падіння дрона постраждали п’ятеро людей, була пошкоджена житлова будівля та виникли пожежі.