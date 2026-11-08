У Києві змінили правила руху на мостах через Дніпро

У неділю, 8 листопада, у Києві частково відновили рух Північним мостом після технічного обстеження. Із понеділка, 9 листопада, на мосту Патона запровадять реверсивний рух, а вантажівкам визначили маршрути через Подільський і Дарницький мости.

Як зміниться рух транспорту

На мосту Патона з 07:00 до 10:00 три з п’яти смуг спрямують на правий берег, а з 16:00 до 20:00 — на лівий.

На Північному мосту з лівого берега на правий транспорт рухатиметься однією смугою, призначеною лише для пасажирських перевезень. У зворотному напрямку передбачили дві смуги для пасажирського транспорту й легкових автомобілів.

Вантажівки, що прямують до Північного мосту, скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід. Автобусний рух через Північний міст відновлюють.

Вантажний транспорт із лівого берега на правий через Південний міст їхатиме через Дарницький. Для легкових автомобілів і громадського транспорту обмежень не запроваджують.

Із 8 листопада в Києві збільшили кількість поліцейських екіпажів для регулювання руху.

Легковим автомобілям, які прямують проспектом Романа Шухевича до Північного мосту, потрібно повернути праворуч, об’їхати поблизу торгового центру у зворотному напрямку, а потім виїхати на Подільський мостовий перехід. Для вантажівок облаштували тимчасове місце розвороту на проспекті Романа Шухевича біля мосту через Десенку: після розвороту водії можуть повернути праворуч на Подільський перехід.

Патрульні стежитимуть за безпекою біля мостів і на завантажених дорогах, а напрямки руху позначатимуть тимчасовими знаками. За словами Віталія Кличка, після обстеження фахівці дозволили відновити рух Північним мостом із тимчасовими обмеженнями. «Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями», – зазначив міський голова.

Зміни запроваджують на тлі атак на транспортну інфраструктуру столиці. У ніч проти 7 листопада Київ атакували тричі: постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річна дитина, були пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, а рух Північним мостом перекрили через пошкодження конструкцій.