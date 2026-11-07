У Макарівській громаді не визначили терміни відновлення світла

Після пошкодження енергооб’єкта в Макарівській громаді немає чітких термінів відновлення електропостачання. Від світла залежать свердловини, системи водовідведення та інші об’єкти критичної інфраструктури, повідомив у Telegram селищний голова Вадим Токар.

Як громада підтримує водопостачання?

Комунальники переводять свердловини й системи водовідведення на резервне живлення, щоб не допустити їхньої зупинки. Генератори потребують пального й технічного обслуговування, зокрема заміни мастила, а також перерв у роботі. Тому одночасно й безперебійно забезпечити ними всі об’єкти громади неможливо.

Наявні ресурси розподіляють насамперед на водопостачання, водовідведення та інші життєво важливі системи. За заявками мобільних операторів комунальні служби також забезпечують генераторами вежі мобільного зв’язку. Токар порадив жителям тримати вдома запас питної та технічної води щонайменше на одну-дві доби, а коли водопостачання відновлюється — наповнювати необхідні ємності.

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Де зарядити телефон і чому ремонт може затриматися?

У громаді працюють пункти підзарядки гаджетів, але цілодобово відкрите лише одне місце — в укритті селищної ради в Макарові. Інші пункти діють за графіками установ, у яких вони розташовані. Селищний голова пояснив, що подовжувачі не збільшують потужність генераторів, а працівники не можуть відповідати за пристрої, залишені без нагляду.

За словами Токаря, працівники комунальних установ також залишаються без світла вдома, мають сім’ї та дітей, але продовжують працювати у вихідні. Він закликав жителів відрізняти конструктивну критику від необґрунтованих претензій і підтримувати одне одного. «У нас війна. І давайте хоча б зараз не «їсти» одне одного. Бо навантаження сьогодні шалене не лише на енергосистему, а і на людей», — підсумував голова громади.

Російські війська вдарили по енергетичному об’єкту на території громади на тлі атак на енергосистему країни. Енергетики працюють цілодобово, але під час повітряних тривог ремонт зупиняють через загрозу повторних ударів.