У музеї показують відеоінсталяцію під музику Сильвестрова

«Час рухається», — так Олександр Дірдовський описує задум відеоінсталяції «Мить не вмирає», представленої в музеї «Будинок митрополита». Робота звучить під П’яту симфонію Валентина Сильвестрова й є частиною мистецького проєкту «Дерево життя: традиції і сучасність», про який повідомив Національний заповідник «Софія Київська».

Що відомо про проєкт та його автора

«Дерево життя: традиції і сучасність» — спільний проєкт заповідника «Софія Київська», Сухопутних військ ЗСУ та Платформи «Позивні». Це вже їхня друга виставкова робота.

Відеоінсталяцію показують у третій залі виставкового простору поруч із роботами українських митців.

У ній звучить П’ята симфонія українського композитора Валентина Сильвестрова.

Дірдовський створив понад 40 фільмів і є лауреатом міжнародних кінофестивалів.

Дірдовський — сценарист, режисер, оператор, актор і фотограф, засновник київських театрів «Нульова дистанція» та «Театр чуток». Із 2009 року він створює масштабні відеоінсталяції у просторах «Мистецького арсеналу» в Києві. Багато його фільмів присвячені митцям поза межами офіційного мистецтва.

Останні 37 років автор працює з київським ансамблем Er. J. Orchestra, створюючи імпровізовані відеодекорації для симфонічних, камерних і джазових концертів. За словами Дірдовського, П’ята симфонія «протистояла гуркоту радянської ідеологічної машини і зараз протистоїть війні».