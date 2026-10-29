У парку імені Івана Багряного висадили гостролисті клени
У парку імені Івана Багряного в Києві висадили молоді саджанці клена гостролистого. Про роботи повідомив КО «Київзеленбуд» у Facebook.
Дерева оновлюють і доглядають
Нові дерева мають доповнити екосистему парку та прикрашати місце відпочинку киян. У підприємстві зазначили, що зелена зона залишається затишним куточком столиці вже понад століття.
Деревні насадження парку потребують регулярного оновлення та фахового догляду, додали у Київзеленбуді.