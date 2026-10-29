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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Місто

У парку імені Івана Багряного висадили гостролисті клени

Оксана Дорошенко 1 хв читання 2
Інформаційна табличка парку імені Івана Багряного серед весняних дерев.

У парку імені Івана Багряного в Києві висадили молоді саджанці клена гостролистого. Про роботи повідомив КО «Київзеленбуд» у Facebook.

Дерева оновлюють і доглядають

Нові дерева мають доповнити екосистему парку та прикрашати місце відпочинку киян. У підприємстві зазначили, що зелена зона залишається затишним куточком столиці вже понад століття.

Деревні насадження парку потребують регулярного оновлення та фахового догляду, додали у Київзеленбуді.

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