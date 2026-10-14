У Печерському районі Києва знизився тиск води після обстрілів
У Печерському районі після знеструмлення насосної станції знизився тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках вода може тимчасово зникнути.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram. Насосна станція залишилася без електрики через російські обстріли.
Фахівці відновлюють електропостачання
«Київводоканал» разом з енергетиками працює над відновленням живлення обладнання та вживає заходів, щоб якнайшвидше повернути стабільне водопостачання.
Система водовідведення столиці працює у штатному режимі.