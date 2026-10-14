У Печерському районі Києва знизився тиск води після обстрілів

У Печерському районі після знеструмлення насосної станції знизився тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках вода може тимчасово зникнути.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram. Насосна станція залишилася без електрики через російські обстріли.

Фахівці відновлюють електропостачання

«Київводоканал» разом з енергетиками працює над відновленням живлення обладнання та вживає заходів, щоб якнайшвидше повернути стабільне водопостачання.

Система водовідведення столиці працює у штатному режимі.