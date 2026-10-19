У Печерському ТЦК поранили трьох поліціянтів і трьох військових

«Поранено трьох поліціянтів і трьох військовослужбовців», — повідомили в Нацполіції в Telegram. Стрілянина сталася у приміщенні ТЦК у Печерському районі Києва.

За попередньою інформацією, стріляв чоловік, якого доставили до ТЦК «за порушення законодавства про мобілізацію». Його затримали.

Постраждалих ушпиталили

Трьох поранених поліціянтів і трьох військовослужбовців доправили до лікарні. Їм надають необхідну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Стрілянина сталася в ТЦК, куди чоловіка доставили через порушення законодавства про мобілізацію. За попередньою інформацією, саме він відкрив вогонь.