У Переяславі тепло спершу подадуть медзакладам

Лікарні та інші медичні заклади Переяслава першими отримають тепло, тоді як централізоване опалення в житлових будинках увімкнуть пізніше. Рішення щодо підключення осель залежатиме від температури повітря та готовності теплової мережі.

Від чого залежить підключення житлових будинків?

Для початку опалення в багатоквартирних будинках враховуватимуть середньодобову температуру, прогноз погоди, технічний стан мереж і готовність теплопостачального підприємства. Якщо надворі тримається тепло, ранній запуск системи може спричинити зайві витрати енергії.

Перед подачею тепла комунальні служби перевіряють котельні, теплові пункти, трубопроводи та внутрішньобудинкові системи. Також потрібно усунути можливі пошкодження, перевірити запірну арматуру та підготувати аварійні бригади. Через це опалення можуть запускати поступово, а не в усіх будинках одночасно.

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Після команди тепло подаватимуть поетапно: мережі потрібен час, щоб заповнитися та вийти на стабільний режим. У будинках на верхніх поверхах або ближче до кінцевих ділянок мережі опалення може з’явитися пізніше. Це не обов’язково означає несправність — після запуску системі потрібен час для вирівнювання тиску й температури.

Що мешканці можуть перевірити до запуску опалення?

У квартирах варто перевірити, чи не перекриті радіатори, крани та вентилі, а також чи немає протягів через відчинені вікна або несправні ущільнювачі. Утеплення приміщення допомагає зменшити втрати тепла.

Про протікання, пошкоджені труби, несправні батареї та інші проблеми в під’їздах або підвалах мешканцям радять повідомляти управителю чи відповідальній комунальній службі. Перевірити внутрішньобудинкові мережі особливо важливо в будинках, де раніше було нерівномірне прогрівання квартир. Якщо після запуску батареї завоздушені або циркуляція потребує відновлення, слід звернутися до відповідальної служби й назвати адресу та характер проблеми.

Офіційні повідомлення міських служб і балансоутримувачів допоможуть стежити за рішенням щодо житлового фонду. У різних будинках тепло може з’явитися в різний час — залежно від схеми підключення, технічних особливостей мережі та готовності конкретного будинку.