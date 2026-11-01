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У Переяславській громаді пошкоджені будинки, майданчик і лінії електропередач

Тарас Лимаренко 1 хв читання 3
Пошкоджений дах житлового будинку з оголеними кроквами та лініями електропередач

У ніч на неділю, 1 листопада, уламки збитих російських безпілотників пошкодили житлові будинки, дитячий майданчик і лінії електропередач у Переяславській громаді. Про наслідки атаки повідомив міський голова Вячеслав Саулко.

Що відомо про наслідки

  • Київщина пережила чергову масовану атаку.
  • Уламки збитих безпілотників зачепили житло мешканців, дитячий майданчик та електромережі.
  • Завдяки роботі мобільних вогневих груп і сил протиповітряної оборони вдалося уникнути найгіршого.
  • Постраждалих немає.
  • На місцях падіння уламків працюють профільні служби.

Наслідки атаки оперативно ліквідовують, людям надають необхідну допомогу. Робота служб триває безпосередньо в місцях падіння уламків.

Саулко подякував захисникам неба за роботу та закликав жителів відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги: не ігнорувати їх і берегти себе та рідних.

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