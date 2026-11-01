У Переяславській громаді пошкоджені будинки, майданчик і лінії електропередач
У ніч на неділю, 1 листопада, уламки збитих російських безпілотників пошкодили житлові будинки, дитячий майданчик і лінії електропередач у Переяславській громаді. Про наслідки атаки повідомив міський голова Вячеслав Саулко.
Що відомо про наслідки
- Київщина пережила чергову масовану атаку.
- Уламки збитих безпілотників зачепили житло мешканців, дитячий майданчик та електромережі.
- Завдяки роботі мобільних вогневих груп і сил протиповітряної оборони вдалося уникнути найгіршого.
- Постраждалих немає.
- На місцях падіння уламків працюють профільні служби.
Наслідки атаки оперативно ліквідовують, людям надають необхідну допомогу. Робота служб триває безпосередньо в місцях падіння уламків.
Саулко подякував захисникам неба за роботу та закликав жителів відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги: не ігнорувати їх і берегти себе та рідних.