У Переяславській громаді пошкоджені будинки, майданчик і лінії електропередач

У ніч на неділю, 1 листопада, уламки збитих російських безпілотників пошкодили житлові будинки, дитячий майданчик і лінії електропередач у Переяславській громаді. Про наслідки атаки повідомив міський голова Вячеслав Саулко.

Що відомо про наслідки

Київщина пережила чергову масовану атаку.

Уламки збитих безпілотників зачепили житло мешканців, дитячий майданчик та електромережі.

Завдяки роботі мобільних вогневих груп і сил протиповітряної оборони вдалося уникнути найгіршого.

Постраждалих немає.

На місцях падіння уламків працюють профільні служби.

Наслідки атаки оперативно ліквідовують, людям надають необхідну допомогу. Робота служб триває безпосередньо в місцях падіння уламків.

Саулко подякував захисникам неба за роботу та закликав жителів відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги: не ігнорувати їх і берегти себе та рідних.