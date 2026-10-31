У Подільському районі Києва заклали Алею слави полку

У Подільському районі Києва розпочали створення Алеї слави на честь військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку, які зникли безвісти під час захисту України. Для неї висадили 25 дерев: 22 клени та три ялини.

До ініціативи долучилися працівники комунального підприємства УЗН Подільського району та ветерани полку. Висаджені дерева мають символізувати стійкість, вдячність і віру.

Алею створюють на вшанування військових

Мета Алеї слави — вшанувати пам’ять військовослужбовців і підтримати їхніх рідних. Вона також має нагадувати про подвиг захисників України та їхню жертву.

Інформацію про висадження дерев опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації. Фото з місця події надала КМДА. Публікація про захід вийшла 31 жовтня 2026 року.