У ресторані на Оболоні сталася пожежа після влучання уламків

«6 постраждалих на Оболоні», — повідомив мер Віталій Кличко. Удень 10 жовтня в північній частині Києва загорівся ресторан: уламки ворожого об’єкта влучили в будівлю, після чого сталися вибух і пожежа.

Що відомо про пожежу та постраждалих

Пожежа спалахнула на Оболоні після влучання уламків у будівлю ресторану.

Під час гасіння з сильного задимлення вивели шістьох людей і передали медикам.

П’ятьох постраждалих госпіталізували, одній людині надали допомогу на місці.

Частина людей самостійно залишила палаючу будівлю.

Рятувальники продовжують гасити вогонь і шукати можливих постраждалих.

За словами очевидців і фахівців екстрених служб, вогонь з’явився після потужного вибуху. У цей час у Києві було оголошено червоний рівень небезпеки. Мер повідомив, що займання сталося внаслідок влучання уламків ворожого об’єкта.

У будівлі ресторану триває гасіння пожежі. Віталій Кличко написав у Telegram: «В будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу». Доступ до палаючої будівлі перекрито, постраждалим надають медичну допомогу.

Місцевих жителів закликають не наближатися до місця пожежі та не знімати фото й відео влучань ворожого об’єкта. Рятувальники продовжують пошук постраждалих.