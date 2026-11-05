У Рославичах просять пояснити роботи на арештованій землі

На арештованій ділянці в Рославичах з’явилися нові опори ліній електропередач і лічильники електроенергії. Місцева активістка Марина Ващенко просить прокуратуру та Феодосіївську сільську раду пояснити, на яких підставах там тривають роботи.

Що встановили на ділянці під арештом?

Ділянка розташована в селі Рославичі Обухівського району. Її заарештувала Обухівська окружна прокуратура після розголосу щодо засипання притоки річки Петіль.

За словами Ващенко, попри арешт на території продовжили облаштовувати рекреаційну зону. Разом із насипом землі там з’явилися стовпи електропередач і лічильники.

Активістка звернулася до прокуратури та сільради із закликом повідомити, чому роботи тривають на заарештованій території.

Що відбувається з притокою річки Петіль?

Ващенко зазначила, що вода поступово пробиває шлях крізь насип, а річка природним чином відновлює течію. Водночас відкритими залишаються питання щодо законності встановлення комунікацій і подальшого використання ділянки.