У Семиполках проведуть в останню путь Дмитра Пригару

Жителів Семиполок просять об 11:15 утворити «живий коридор» біля місцевої церкви, щоб зустріти полеглого військовослужбовця Дмитра Пригару. Прощання відбудеться в селі Броварського району.

Дмитра Пригару поховають на Печурівському кладовищі в Семиполках.

Що відомо про загиблого

Дмитро Олександрович Пригара народився 19 березня 1984 року. Йому було 40 років.

Військовослужбовець загинув 23 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Великої Новосілки Волноваського району Донецької області, захищаючи Україну від російських окупантів.