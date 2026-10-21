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Місто

У Семиполках проведуть в останню путь Дмитра Пригару

Ірина Ващук 1 хв читання 4
Люди зі свічками прощаються із загиблим біля відкритої труни в церкві.

Жителів Семиполок просять об 11:15 утворити «живий коридор» біля місцевої церкви, щоб зустріти полеглого військовослужбовця Дмитра Пригару. Прощання відбудеться в селі Броварського району.

Дмитра Пригару поховають на Печурівському кладовищі в Семиполках.

Що відомо про загиблого

Дмитро Олександрович Пригара народився 19 березня 1984 року. Йому було 40 років.

Військовослужбовець загинув 23 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Великої Новосілки Волноваського району Донецької області, захищаючи Україну від російських окупантів.

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