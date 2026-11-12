У шести районах Києва сьогодні працюють продовольчі ярмарки

Сьогодні кияни можуть придбати свіжі фермерські продукти безпосередньо у виробників на продовольчих ярмарках у шести районах столиці. Торгівля триває у четвер за такими адресами:

Де працюють ярмарки

Голосіївський район — вул. Юлії Здановської, у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської, а також вул. Новопирогівська, 25/2–29.

Дарницький район — вул. Євгенія Харченка, 41–47.

Дніпровський район — просп. Воскресенський, 8–10.

Печерський район — вул. Генерала Алмазова, 6–8.

Подільський район — вул. Юрківська, у межах вулиць Межигірської та Турівської.

Святошинський район — вул. Гната Юри, 5, а також перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

Про проведення торгівлі повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. На ярмарках продають свіжі фермерські продукти за вигідними цінами.