У Шевченківському районі дрон пошкодив квартири

Близько 22:00 у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Поліція уточнила, що звук спричинило влучання безпілотника, який, імовірно, летів на наднизькій висоті. Ударна хвиля пошкодила щонайменше дві квартири на шостому та сьомому поверхах дев’ятиповерхового будинку: вибила вікна, потрощила скління балконів і деформувала рами.

Киянка була біля вікна під час вибуху

Жінка перебувала на кухні біля вікна й не почула наближення дрона. Вона розповіла, що від уламків її захистила штора.

«Тут, напевно, летів безпілотник на малій висоті. Але я не чула його. Колись, коли нас обстрілювали, то прямо чути було, а тут — взагалі ніякого звуку. Не знаю, може, через те, що я дивилася відео, і не чула, що була тривога. Просто сиділа біля вікна. Я чудом залишилася живою, розумієте? Напевно, мене захистила штора, яка була закрита — вона вилетіла від вибуху й закрила мене від уламків».

Жінка дістала незначні поранення та садна й планує пройти медичний огляд. Понад шість годин вона прибирала скло. На балконі відлетіли балки, тож засклити його зараз неможливо: скло немає до чого кріпити.

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Вибухи пролунали до оголошення тривоги

На місці працюють комунальні служби та фахівці, які ліквідовують наслідки удару й фіксують пошкодження майна. Увечері 30 жовтня перші вибухи в Києві пролунали до офіційного оголошення повітряної тривоги; згодом її оголосили в столиці та області й закликали людей пройти до укриттів.

Повітряні сили повідомили про реактивний дрон у напрямку Оболоні. Міський голова Віталій Кличко заявив про влучання в об’єкт критичної інфраструктури та пошкоджене скління на шостому–сьомому поверхах 14-поверхового будинку в Шевченківському районі; пожежі не було. У частині районів, за повідомленнями місцевих пабліків, зникло світло й виникли перебої з водопостачанням.