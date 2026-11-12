У Солом’янському районі відкрили штаб підтримки постраждалих

Мешканці, чиї домівки пошкодив російський удар, можуть отримати допомогу в оперативному штабі Солом’янського району. Його організували після влучання безпілотника в багатоповерхівку 12 листопада.

Де працює штаб і яку допомогу надають

Пункт підтримки облаштували в Ліцеї № 43 «Грааль» на вулиці Преображенській, 17.

У штабі працюють соціальні працівники, фахівці ЦНАПу та психологи.

Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати первинну психологічну підтримку.

Фахівці консультують щодо відновлення втрачених документів і супроводжують оформлення матеріальної допомоги.

Допомогу можна оформити за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам» і державною програмою «єВідновлення». Штаб призначений для мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок атаки.

Очільник Солом’янської РДА Сергій Мовенко повідомив, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби.