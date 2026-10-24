У Солом’янському районі затримали підозрювану у збуті амфетаміну та МДМА

Амфетамін і МДМА, підготовлені до продажу, та обладнання для виготовлення психотропних речовин знайшли у квартирі 28-річної киянки. Жінку затримали в Солом’янському районі, повідомила поліція Києва.

За даними слідства, вона продавала психотропні речовини й особисто передавала їх замовникам під час зустрічей. Її діяльність задокументували оперативники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку поліції разом зі слідчими Солом’янського управління поліції.

Яке покарання передбачає стаття

Жінку затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу — незаконне придбання та зберігання психотропних речовин із метою збуту, а також їх збут в особливо великих розмірах.

Санкція передбачає від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Частина 4 цієї статті передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за окремі незаконні дії з речовинами, якщо людина добровільно їх здала, назвала джерело придбання або допомогла розкрити пов’язані злочини.

Правоохоронці також виявили інших людей, які можуть бути причетними до наркозлочину, та вилучили в них речові докази. З ними тривають слідчі дії, розслідування продовжується; підозра не є вироком, а вину й покарання визначає суд.