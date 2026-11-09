 Перейти до змісту
понеділок, 9 листопада Київ Київ +6°USD 45,32 · EUR 50,65
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

У Володарській громаді запровадили екстрені відключення світла

Тарас Лимаренко 1 хв читання 1
Енергетики працюють на високовольтній опорі, обслуговуючи лінії електропередачі на тлі блакитного неба

Нічна атака пошкодила енергетичну інфраструктуру Володарської громади. Через це запровадили екстрені відключення електроенергії, а графіки можуть змінитися.

Про наслідки атаки повідомив секретар Володарської селищної ради Сергій Миколаєнко. Наразі енергетики та аварійні служби працюють над відновленням стабільного електропостачання в громаді.

Жителів закликають реагувати на тривоги

Секретар ради закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після її оголошення потрібно негайно перейти в укриття або інше безпечне місце та залишатися там до офіційного відбою.

«Щиро дякую нашим енергетикам та всім службам, які зараз працюють над подоланням наслідків ворожого удару та відновленням стабільного електропостачання», – повідомив Сергій Миколаєнко.

Мешканцям, які виявили пошкодження житлових будинків або об’єктів господарювання внаслідок повітряної атаки, пропонують звертатися до Володарської селищної ради. Відновлення стабільного електропостачання триває.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.