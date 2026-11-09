У Володарській громаді запровадили екстрені відключення світла

Нічна атака пошкодила енергетичну інфраструктуру Володарської громади. Через це запровадили екстрені відключення електроенергії, а графіки можуть змінитися.

Про наслідки атаки повідомив секретар Володарської селищної ради Сергій Миколаєнко. Наразі енергетики та аварійні служби працюють над відновленням стабільного електропостачання в громаді.

Жителів закликають реагувати на тривоги

Секретар ради закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після її оголошення потрібно негайно перейти в укриття або інше безпечне місце та залишатися там до офіційного відбою.

«Щиро дякую нашим енергетикам та всім службам, які зараз працюють над подоланням наслідків ворожого удару та відновленням стабільного електропостачання», – повідомив Сергій Миколаєнко.

Мешканцям, які виявили пошкодження житлових будинків або об’єктів господарювання внаслідок повітряної атаки, пропонують звертатися до Володарської селищної ради. Відновлення стабільного електропостачання триває.