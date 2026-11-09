УБД це: значення скорочення учасника бойових дій

УБД це скорочення від «учасник бойових дій». Так називають офіційний правовий статус особи, яка брала безпосередню участь у виконанні бойових завдань із захисту України. Статус визначено в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Запит «убд це» зараз з’являється часто, бо з 2022 року кількість людей зі статусом зросла в кілька разів. Станом на кінець 2025 року в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни налічувалося понад 1,3 мільйона осіб із таким статусом, і цифра продовжує збільшуватися. Для киян це означає, що в повсякденному спілкуванні, документах і сервісах абревіатура трапляється регулярно.

Далі розберемо, звідки береться саме це значення, як відрізнити його від інших збігів і які висновки про права чи процедури можна робити лише після підтвердження конкретного статусу в конкретній людині.

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Значення скорочення в запиті

Пошук за запитом «УБД це» в українських джерелах майже однозначно вказує на «учасник бойових дій». Це не розмовне прізвисько, а усталена абревіатура з офіційних документів, повідомлень Міністерства оборони та матеріалів профільних видань. За статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань та інших формувань як у воєнний, так і в мирний час.

Стаття 6 того ж закону деталізує коло осіб: військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, МВС та інших формувань, а також окремі категорії добровольців. Ключова умова — безпосередня участь у виконанні бойових, службових чи спеціальних завдань у визначених районах, а не просто перебування на службі під час воєнного стану. Міністерство оборони в роз’ясненнях 2026 року підтверджує: статус є офіційним визнанням внеску в захист України.

Саме тому в новинних заголовках, оголошеннях і розмовах про посвідчення, реєстр ветеранів чи соціальні гарантії УБД означає саме учасника бойових дій. Інші розшифрування трапляються рідко і зазвичай у вузьких професійних контекстах.

Контексти вживання

Абревіатура УБД може збігатися з іншими скороченнями, але контекст майже завжди дозволяє розрізнити значення. У матеріалах про війну, ветеранів, посвідчення, пільги, пенсії, медичне обслуговування чи трудові гарантії йдеться про учасника бойових дій. Якщо поруч згадують Єдиний державний реєстр ветеранів війни, комісії з питань визнання статусу чи автоматичне внесення даних військовою частиною — це той самий УБД.

В інших сферах збіги рідкісні. У податковій і бізнесовій документації УБД іноді означає уніфіковане бізнес-досьє — електронну базу даних про платника податків, яку формують з кількох реєстрів. Це інструмент Державної податкової служби, запроваджений наказом Мінфіну ще у 2021 році. У міжнародній економічній літературі УБД може позначати універсальний базовий дохід (universal basic income) — регулярні безумовні виплати всім громадянам. В українських пошукових результатах за запитом «убд це» такі значення з’являються одинично і зазвичай із поясненням.

Щоб відрізнити потрібне значення, достатньо подивитися на сусідні слова: «статус», «посвідчення», «ветеран», «бойові дії», «реєстр» вказують на учасника бойових дій; «податкова», «досьє», «платник» — на бізнес-документ; «безумовні виплати» чи «UBI» — на економічну концепцію. Якщо контексту немає, абревіатура сама по собі не дає однозначної відповіді.

Межі практичних висновків

Наявність абревіатури УБД у тексті не означає, що конкретна людина має цей статус і відповідні гарантії. Статус надається лише після підтвердження безпосередньої участі в бойових завданнях — або автоматично через внесення даних до реєстру ветеранів війни, або рішенням комісії на підставі документів. Без такого підтвердження не можна робити висновок про права конкретної особи.

Навіть за наявності статусу більшість гарантій вимагає окремого звернення до уповноваженого органу, перевірки в реєстрі чи подання додаткових документів. Закон передбачає певний перелік гарантій, але їхній фактичний обсяг і порядок реалізації залежать від чинного законодавства, підзаконних актів і конкретної ситуації. Дані про кількість осіб зі статусом (понад 1,3 мільйона на кінець 2025 року) показують масштаб явища, але не замінюють перевірки статусу окремої людини.

Тому доки значення абревіатури в конкретному документі чи розмові не підтверджене контекстом, а статус конкретної особи — офіційними відомостями, практичні висновки про пільги, документи чи процедури робити не варто. Це захищає від помилок і дозволяє орієнтуватися лише на перевірені дані.

Практичне правило просте: якщо бачите УБД у контексті війни, ветеранів чи соціального захисту — йдеться про учасника бойових дій за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». В інших випадках шукайте уточнення в тексті. Чесне застереження: ця стаття пояснює значення абревіатури на основі відкритих джерел і не замінює офіційних роз’яснень Міністерства у справах ветеранів чи юриста в конкретній ситуації. Законодавство змінюється, тому актуальний порядок завжди варто перевіряти в першоджерелах.

Що це означає для вас завтра

Якщо завтра в документі, повідомленні чи розмові з’явиться УБД, спочатку подивіться на контекст. У більшості повсякденних випадків у Києві це означатиме учасника бойових дій. Для підтвердження статусу конкретної людини потрібен витяг з реєстру ветеранів війни або посвідчення, а не лише згадка абревіатури. Без цього кроку будь-які припущення про права чи процедури залишаються непідтвердженими.