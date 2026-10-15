Учні Київщини 16 жовтня говоритимуть про здорове харчування

16 жовтня в школах і дитсадках України пропонують провести тематичні заняття про здорові харчові звички. Для дітей це нагода дізнатися, як їжа впливає на самопочуття, настрій, працездатність і здоров’я.

Ініціативу започаткували Команда реформи шкільного харчування, ЮНІСЕФ і Міністерство освіти і науки України. Її мета — пояснювати дітям різного віку принципи збалансованого раціону та започаткувати щорічні уроки про корисні харчові звички.

На заняттях учні зможуть обговорити режим харчування, потребу в різних продуктах і те, як відрізнити поживний вибір від перекусу з надлишком цукру, солі чи насичених жирів. Ідеться не про заборони, а про баланс, помірність і різноманіття.

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Повноцінний раціон має включати овочі та фрукти, зернові, джерела білка, молочні або кисломолочні продукти й достатньо води. Солодощі, солоні снеки та солодкі напої не повинні замінювати основні прийоми їжі.

Заняття можна пристосувати до віку дітей

Урок проведуть окремо або включать тему до інших предметів — формат залежатиме від віку учнів, розміру класу й можливостей закладу. Педагоги можуть використовувати ігри, дискусії, практичні завдання, дослідження та творчі проєкти.

Молодші школярі можуть складати збалансовану тарілку з карток продуктів, а учні середніх і старших класів — аналізувати меню та склад популярних продуктів або планувати корисні перекуси. Також можна обговорити питний режим, сніданок і зв’язок харчових звичок з енергією протягом навчального дня.

Дітям запропонують говорити і про культуру харчування: повагу до праці людей, які вирощують і готують їжу, та дбайливе ставлення до продуктів. Практичні приклади можуть показати, як щодня обирати воду замість солодкого напою чи додавати овочі до бутерброда.

Із 1 вересня 2026 року можливості безоплатного гарячого харчування поширилися на всіх школярів України. Ініціатива до Дня здорового харчування має доповнити шкільне меню знаннями про раціон; долучитися до занять запрошують також дитсадки. Формуванню звичок допомагає і родина — зокрема, спільне планування меню та знайомство з новими продуктами.