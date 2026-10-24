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БезпекаОболонський район

Удар по Оболоні пошкодив одноповерховий житловий будинок

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Пошкоджений одноповерховий житловий будинок після пожежі вночі

«Одноповерховий житловий будинок зазнав руйнувань», — повідомили у пресслужбі ДСНС. Зранку 24 жовтня російські війська атакували Київ і влучили в житловий сектор Оболонського району.

Після влучання в будинку спалахнула пожежа

Унаслідок удару одноповерхова оселя зазнала руйнувань, після чого там виникла пожежа. Атака сталася на світанку в Оболонському районі.

Двоє людей постраждали

На місці влучання виявили одного постраждалого, його госпіталізували. Ще одна людина також постраждала, але госпіталізації не потребувала.

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