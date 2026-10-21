Указ Президента України: як перевірити дію

Указ Президента України — це нормативно-правовий акт глави держави, який видається на основі Конституції і законів і є обов’язковим до виконання на всій території України. Не кожен такий документ автоматично змінює правила для всіх киян: дія залежить від змісту, адресатів і того, чи він чинний.

Президент видає укази в межах своїх повноважень, визначених статтею 106 Конституції. Це можуть бути призначення, нагородження, введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони чи затвердження стратегій. Якщо в тексті немає норм, які прямо стосуються громадян, організацій чи місцевої влади Києва, документ не змінює ваш побут чи роботу.

Результат залежить від трьох речей: чи указ прийнято в межах компетенції, чи його опубліковано офіційно і чи його не скасовано пізніше. Перевіряйте текст самостійно, а не покладайтеся на переказ у новинах.

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Що таке указ Президента України

Указ — це оформлене рішення Президента, а не повідомлення про намір чи коментар. Він має реквізити: номер, дату, назву, текст із пунктами і підпис. На відміну від розпорядження, указ частіше містить норми права або вводить у дію важливі рішення.

Згідно з частиною третьою статті 106 Конституції України, Президент на основі та на виконання Конституції і законів видає укази і розпорядження, обов’язкові на території держави. Закон про правотворчу діяльність ставить укази в ієрархії після Конституції, міжнародних договорів і законів, але вище за постанови Кабінету Міністрів.

Важливо. Указ не замінює закон. Якщо він суперечить закону чи Конституції, його можна оскаржити в суді, зокрема в Конституційному Суді. До рішення суду документ формально діє.

Типова помилка — плутати указ із заявою чи прес-релізом. Заява не створює обов’язків. Указ створює, якщо він чинний і стосується вас.

Які питання може охоплювати указ і кого він стосується

Указ охоплює питання, які Конституція відносить до повноважень Президента: національна безпека, нагородження, призначення на посади, затвердження стратегій і програм, введення в дію рішень РНБО. Він не регулює те, що належить Верховній Раді чи Кабінету Міністрів, наприклад податки чи тарифи на комуналку.

Кого стосується документ, видно з тексту. Нормативний указ (з нормами права) може стосуватися невизначеного кола осіб. Індивідуальний — конкретних людей чи органів. Наприклад, указ про нагородження стосується тільки названих осіб, а не всіх киян.

Читайте преамбулу і пункти «постановляю». Там вказано, хто має виконувати: Кабінет Міністрів, міністерства, місцеві адміністрації чи громадяни. Якщо вашої ситуації немає в тексті, указ вас не зачіпає.

Найсильніше заперечення: «Усі укази обов’язкові для всіх». Це не так. Обов’язковість є, але лише в межах змісту і адресатів. Якщо указ про призначення посадовця, він не змінює правила для шкіл чи лікарень Києва.

Як перевірити текст указу та його дію

Зайдіть на офіційний сайт Президента України, розділ «Документи». Шукайте за номером (наприклад, 123/2026), датою чи словами з назви. Офіційний текст з’являється там після підписання.

Перевірте реквізити: номер, дата, підпис. Подивіться пункт про набрання чинності — часто «з дня опублікування» або з конкретної дати. Опублікування відбувається на сайті Президента та в офіційних виданнях.

Перевірте актуальність. Шукайте пізніші укази з тією ж темою, які можуть змінювати або визнавати попередній таким, що втратив чинність. Якщо є рішення Конституційного Суду про неконституційність, указ втрачає силу з моменту такого рішення.

Знайдіть номер і дату.

Відкрийте повний текст на president.gov.ua.

Прочитайте пункти про адресатів і набрання чинності.

Пошукайте скасування чи зміни.

Якщо текст знайдено тільки в соцмережах чи переказі, не вважайте його офіційним. Помилка тут закінчується неправильними діями: ви виконуєте те, чого документ не вимагає, або ігноруєте те, що вимагає.

Що робити, коли бачите новий указ

Чи кожен указ обов’язковий для мене

Ні. Обов’язковість є для тих, кого прямо названо в тексті, або для всіх, якщо норми загальні. Читайте пункти. Якщо вашої категорії немає, документ вас не зобов’язує.

Де шукати офіційний текст

На сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України в розділі документів. Там же перевіряйте, чи не скасовано указ пізніше.

Чи може указ змінити правила в Києві завтра

Тільки якщо в тексті є норми, які стосуються місцевої влади, закладів чи громадян столиці, і він набрав чинності. Більшість указів про призначення чи нагородження на побут не впливають.

Що робити, якщо указ суперечить закону

Документ діє, поки його не скасовано. Звертайтеся до суду. Конституційний Суд може визнати указ неконституційним.

Чи потрібно виконувати указ, якщо я про нього не знав

Незнання не звільняє від наслідків, якщо указ опубліковано офіційно. Перевіряйте актуальні документи самостійно.

Що це означає для вас завтра. Зайдіть на сайт Президента, відкрийте розділ документів і введіть номер указу, який ви побачили в новинах. Прочитайте пункти «постановляю» і дату набрання чинності. Якщо в тексті немає вашої ситуації — школи, лікарні, транспорту чи комуналки Києва — документ не змінює ваш день. Збережіть посилання на офіційну сторінку: так ви завжди зможете перевірити, чи указ ще діє.

Якщо указ стосується органів влади, які впливають на столицю, чекайте підзаконних актів від Кабінету Міністрів чи місцевої влади. Вони з’являться пізніше і вже конкретизують правила. Не дійте за переказом — тільки за текстом.