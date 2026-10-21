Укриття школи №146 у Києві планують завершити до кінця 2027 року

Управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації уклало з ТОВ «Смарт Універсал Груп» договір на 129,51 млн грн для завершення укриття школи №146 на проспекті Миру, 11. Загальні витрати на споруду, розраховану на 741 людину, становитимуть близько 289,89 млн грн.

Підрядник почав будівництво у 2024 році. Попередній договір розірвали 31 серпня 2026 року, до цього компанії виплатили 160,38 млн грн; після коригування проєкту оголосили нову закупівлю. Протирадіаційне укриття мають добудувати до кінця 2027 року у дві черги: спершу завершити споруду та під’єднати її до інженерних мереж, потім відновити благоустрій і облаштувати спортивні майданчики.

Роботи оплачуватимуть із бюджету Києва: на 2026 рік передбачили 33,28 млн грн, на 2027-й — 96,23 млн грн. Проєкт розробила ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон», позитивний експертний звіт надало державне підприємство «НДІпроектреконструкція», яке очолює Матфей Кізіменко. Динамічна договірна ціна включає 2,31 млн грн на ризики та 4,94 млн грн на інфляційні витрати; порядок використання коштів на ризики має бути визначений у проєкті договору.

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У кошторисі виявили цінові розбіжності

За оцінкою вартості матеріалів та обладнання, окремі кошторисні ціни помітно перевищують пропозиції постачальників. Металопластикові двері врахували по 19 500 грн за квадратний метр, тоді як двері WDS в «Епіцентрі» коштують близько 6 943 грн, а Rehau Euro 60 у «Маркет Двері» — 8 581 грн за квадратний метр. Пристрій вибухозахисту УЗС-25 заклали по 142 250 грн, приблизно на 41% дорожче за аналогічний пристрій, який, за телефонною інформацією менеджерки Uni Metal, продають за 83 773 грн.

Бак аварійного протипожежного запасу води на 3 куб. м оцінили у 234 190 грн. Резервуари з харчового пластику «Рото Європласт» пропонує за 26 000–33 300 грн, а ємності Komandor2000.ua — за 20 616–34 932 грн. Ґрунтовку Ceresit CT 14 Tiefgrund заклали по 1 112 грн за літр проти 778 грн у базі «Куб» і 807 грн у «Будплатформі»; поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 — по 422 грн за кілограм проти 230 грн у «Майстерфайбр» і 297 грн у «ТНП Груп Юкрейн».

Перевезення щебеню на 30 км заклали по 30 грн за кубометр на кілометр для фракції 20–40 мм і по 28 грн для фракції 40–70 мм. Моніторинг ДП «НІРІ» на Київщині вказує середню ціну перевезення самоскидом до 30 км у 8 грн за тонно-кілометр; з урахуванням щільності щебеню це близько 11–12 грн за кубометр на кілометр. Потенційна переплата за переліченими позиціями може перевищити 4 млн грн.

Механічний тонометр Bokang BK2001-3001 включили до кошторису по 6 472 грн, тоді як «Таблетки.юа» пропонує його за 520–664 грн, а «Медтехніка Лайф» — аналогічний прилад за 590 грн. Насосну станцію пожежогасіння Fire-Set 2AGE 0.50T DPC оцінили у 943 800 грн за одиницю, але перевірити ціну за відкритими даними не вдалося. Розрахункова зарплата працівника із середнім розрядом робіт 3,8 становить 37 002 грн; середня зарплата у будівельній галузі за вакансіями Work.ua в Києві — 50 000 грн.

На торги не прийшли інші учасники

«Смарт Універсал Груп» отримала підряд без конкуренції. Учасники мали надати листи про виконання робіт без авансу, погодитися на відтермінування платежів під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, а також гарантувати повернення надміру сплачених коштів протягом трьох робочих днів після виявлення завищення. Аналогічним досвідом вважалося будівництво споруди подвійного призначення з укриттям відповідного класу наслідків, причому вартість виконаних робіт мала бути не меншою за очікувану вартість закупівлі; річний дохід за 2025 рік — щонайменше 100% цієї суми.

Управління освіти очолює Наталія Іваніна, голова Дніпровської РДА — Андрій Паладій. Зареєстрованою в Ірпені компанією володіє Тетяна Грищенко, керує нею Олена Гаркуша; до 2022 року серед співзасновників був Антон Мирончук. Щонайменше до 2012 року фірма працювала в Бучі, а її власниками були Андрій Дуляницький, Світлана Коваленко, Віталій Панащенко та Юрій Столярчук. Грищенко також має статус ФОП у сфері оренди автомобілів і володіє компаніями спільно з Мирончуком.

У 2015 році Мирончук балотувався до Ірпінської міської ради від партії «Нові обличчя», яку очолює колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк. Із 2023 року «Смарт Універсал Груп» отримала державних замовлень на Київщині на 1,62 млрд грн; найбільше — від Управління освіти Дніпровської РДА. Інформація про закупівлю оприлюднена в системі Прозорро.