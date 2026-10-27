Унаслідок атак на Київ загинула людина, 15 дістали поранення

Для Києва наслідками російських атак стали загибель однієї людини та поранення ще 15 осіб. Удари сталися увечері 26 жовтня та вночі проти 27 жовтня.

Що сталося в Оболонському районі?

Уночі в Оболонському районі спалахнули дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники згодом ліквідували обидві пожежі.

Попередньо в районі відомо про двох постраждалих. Загалом унаслідок атак поранення дістали 15 людей, а одна людина загинула. Ці числа стосуються всіх наслідків ударів по столиці, а не лише Оболонського району.

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Які об’єкти пошкоджені в Деснянському районі?

Увечері 26 жовтня в Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки та житлові будинки. Також пошкоджень зазнали три автомобілі.

Окрім цього, в районі частково зруйновано одну нежитлову будівлю. Отже, серед названих наслідків у Деснянському районі — пошкодження освітніх і житлових об’єктів, автомобілів та часткове руйнування нежитлової будівлі.

Атаки відбулися у два періоди: увечері 26 жовтня та вночі проти наступного дня, 27 жовтня. У повідомленому переліку наслідків окремо згадані Оболонський і Деснянський райони столиці.