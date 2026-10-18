Уваров назвав постановкою відео з чоловіком із травмами

Поширений у мережі ролик сам по собі не підтверджує, що чоловіка побили: на записі видно тілесні ушкодження, але не встановити місце, час і обставини події. Уваров, якого називають почесним головою НОК Київщини, заявив, що відео могло бути постановочним.

Уваров заперечив, що кадри підтверджують реальне побиття, і сказав, що поширена версія не відповідає дійсним обставинам. Його пояснення стало одним із центральних елементів обговорення, однак залишається позицією самого фігуранта.

Відео не дає змоги однозначно визначити всіх учасників ситуації та послідовність подій до зйомки. Через обмежену тривалість і відсутність повного контексту користувачі по-різному трактують побачене: одні вважають кадри свідченням конфлікту, інші наголошують, що висновки робити зарано.

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Після заяви Уварова частина аудиторії почала вимагати повний запис, пояснення мети зйомки та інформацію про її учасників. Інші коментатори закликають не робити категоричних висновків без офіційної перевірки.

Для перевірки потрібен повний запис

Щоб з’ясувати обставини появи відео, можуть знадобитися оригінальний файл, повний запис подій, свідчення учасників і очевидців та висновки фахівців. Якщо на відео справді зафіксовані тілесні ушкодження, важливими можуть бути й медичні документи.

Якщо запис оприлюднили без згоди зображеної людини, це може створити етичні та правові ризики. Поширення неперевірених тверджень також може зашкодити репутації людей, згаданих у публічному обговоренні.

У соцмережах закликають обережно поширювати такі матеріали та перевіряти дату публікації, повноту відео, наявність офіційних коментарів і можливі ознаки монтажу. Водночас твердження про побиття або постановку залишаються протилежними версіями, а Уваров заявив, що сцена мала постановочний характер.