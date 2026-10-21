УЗ запустить поїзд Київ — Холм імені Михайла Грушевського

«Флагманський рейс 23/24 Київ — Холм» назвуть на честь Михайла Грушевського, повідомляє «Укрзалізниця». Це один із кількох нових міжнародних поїздів, які запускає залізниця.

Маршрут Грушевського та сполучення з Перемишлем

Поїзд 23/24 курсуватиме між Києвом і Холмом та матиме ім’я Михайла Грушевського.

До складу рейсу увійдуть сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.

Поїзд 31/32 Київ — Перемишль зупинятиметься у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Із Києва він вирушатиме о 21:30 і прибуватиме до Перемишля о 8:19.

Поїзд 73/74 Дніпро — Перемишль проходитиме через Олександрію, Кам’янське, П’ятихатки, Знам’янку та Львів. Відправлення з Дніпра — о 19:00, прибуття до Перемишля — о 14:10.

Із Перемишля пасажири поїзда 31/32 зможуть пересісти на рейси до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава, а пасажири поїзда 73/74 — до Кракова, Варшави, Праги й Мюнхена.

Ім’я для поїзда Київ — Холм обрали через зв’язок Грушевського з обома містами: він народився у польському Холмі, а в Києві працював майже 20 років. Грушевський був істориком і очолював Українську Центральну Раду.

Під його головуванням Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який проголосив Українську Народну Республіку самостійною, вільною та суверенною державою. Поїзд вирушатиме під композицію МУР «Наш час настав».

Окрім маршруту до Холма, серед нових міжнародних рейсів — два поїзди до Перемишля. Для них залізниця вказала час відправлення й прибуття, зупинки та пересадки на поїзди до інших європейських міст.