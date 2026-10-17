В Ірпені оголосили лауреатів літературної премії за 2025 рік

«Вітаю лавреатів і всіх, хто творить літературне життя Ірпеня», — сказав перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський. У місті відбулася церемонія вручення Літературної премії за 2025 рік; на конкурс подали роботи 250 авторів. Про це Пащинський повідомив у Telegram.

Хто отримав відзнаки

Олександр Павленко — за роман «І так буває».

Вікторія Оліщук — за збірку «Переписування тиші».

Ірина Сільвестрова — за книгу «Пілігрими з майбутнього».

Євген Дубровський — за книгу «Історія, яку варто почути».

Андрій Сокол-Черніловський — за книгу «Бути поруч. Записки капелана».

Юрія Гусєва та Саліма Бабуллоглу відзначили в номінації «За культурну дипломатію та єднання народів» за книгу «O gözəl, yenilməz Ukrayna» («О прекрасна, непереможна Україно»).

Літературна премія є однією з головних літературних подій Ірпеня. За розміром грошового фонду вона посідає перше місце серед літературних премій України. Цього року на відзнаку претендували автори різних жанрів: серед нагороджених робіт — роман, збірка та книги.

Під час церемонії також презентували перевидання збірки «Римований Ірпінь». Її упорядкували Юлія Бережко-Камінська та Петро Щербина. Пащинський привітав лауреатів і тих, хто долучається до літературного життя міста, та наголосив на важливості підтримки українського слова.