 Перейти до змісту
понеділок, 19 жовтня Київ Київ +15°USD 44,86 · EUR 50,50
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

В Ірпені відкрили штаб для мешканців із пошкодженим житлом

Тарас Лимаренко 1 хв читання 1
Ряд модульних приміщень із вікнами вздовж асфальтованого майданчика під хмарним небом

В Ірпінській громаді розгорнули гуманітарний штаб для мешканців, чиї оселі постраждали під час ворожої атаки. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Пащинський.

Яку допомогу надають у штабі

  • Штаб розмістили поруч із пошкодженим житловим сектором, щоб мешканці могли швидко отримати підтримку.
  • Відвідувачам надають інформацію про подальші дії та допомагають оформити звернення щодо пошкодженого житла.
  • У штабі консультують про порядок отримання допомоги.
  • Мешканці можуть зігрітися та випити гарячого чаю.
  • Для звернень щодо постраждалого майна працює гаряча лінія Олександра Пащинського, а для фіксації пошкоджень передбачений окремий контакт.

Поруч із гуманітарним штабом працюють дві амбулаторії: на вул. Северинівській, 105-К, та вул. Любомира Гузара, 18-А. Там можна отримати першу медичну допомогу та психологічну підтримку.

Отже, мешканці, чиє майно постраждало, можуть звернутися до штабу по інформацію щодо оформлення звернень і порядку отримання допомоги, а також до амбулаторій по медичну чи психологічну підтримку.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.