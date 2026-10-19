В Ірпені відкрили штаб для мешканців із пошкодженим житлом

В Ірпінській громаді розгорнули гуманітарний штаб для мешканців, чиї оселі постраждали під час ворожої атаки. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Пащинський.

Яку допомогу надають у штабі

Штаб розмістили поруч із пошкодженим житловим сектором, щоб мешканці могли швидко отримати підтримку.

Відвідувачам надають інформацію про подальші дії та допомагають оформити звернення щодо пошкодженого житла.

У штабі консультують про порядок отримання допомоги.

Мешканці можуть зігрітися та випити гарячого чаю.

Для звернень щодо постраждалого майна працює гаряча лінія Олександра Пащинського, а для фіксації пошкоджень передбачений окремий контакт.

Поруч із гуманітарним штабом працюють дві амбулаторії: на вул. Северинівській, 105-К, та вул. Любомира Гузара, 18-А. Там можна отримати першу медичну допомогу та психологічну підтримку.

Отже, мешканці, чиє майно постраждало, можуть звернутися до штабу по інформацію щодо оформлення звернень і порядку отримання допомоги, а також до амбулаторій по медичну чи психологічну підтримку.