Вантажівка зруйнувала зупинку біля Микуличів, є постраждалі

31 жовтня на трасі М-07 поблизу села Микуличі вантажівка з’їхала з дороги та знесла автобусну зупинку. На місці аварії працюють поліція і бригада швидкої допомоги.

ДТП сталася в Бучанському районі. Кількість постраждалих уточнюють, а причину, через яку вантажівка виїхала з дороги, поки не повідомили.

Що відомо про аварію та рух на трасі

ДТП сталася 31 жовтня на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

Місце аварії — поблизу села Микуличі Бучанського району.

Вантажівка з’їхала з дороги та знесла автобусну зупинку.

На місці працюють поліція та бригада швидкої допомоги.

Рух у напрямку Києва тимчасово ускладнений і здійснюється зустрічною смугою.

Поліція повідомила, що в ДТП є потерпілі. Точну їхню кількість наразі встановлюють. Причина аварії поки невідома, тож встановити, чому водій вантажівки з’їхав із дороги, ще мають правоохоронці.

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«На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) поблизу села Микуличі, Бучанського району сталася ДТП з потерпілими. Рух транспорту в напрямку Києва тимчасово ускладнений та здійснюється зустрічною смугою».

Водіям, які їдуть у напрямку Києва, слід врахувати тимчасове ускладнення руху на цій ділянці. Транспорт пропускають зустрічною смугою; повідомлення про відновлення звичного руху немає.

Аварії за участю великогабаритного транспорту на українських трасах трапляються регулярно. У таких ДТП потерпілими часто стають люди, які перебувають на узбіччі чи зупинках; обставини, зокрема причини втрати керування, встановлюють після огляду місця події слідчо-оперативною групою.