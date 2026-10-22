Верховний Суд залишив чинним рішення на користь підприємства

Працівник отримав виробничу травму, а роботодавець виплатив йому компенсацію на лікування. Податкова служба вирішила стягнути з цієї суми податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Підприємство наполягало, що гроші призначені для лікування працівника.

Як розвивався спір

Податкова вважала, що частина виплаченої за рішенням суду моральної шкоди оподатковується, якщо загальна сума перевищує чотири мінімальні зарплати. Підприємство не погодилося з таким тлумаченням Податкового кодексу й оскаржило консультацію податкової.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав консультацію протиправною та скасував її. Апеляційний суд скасував це рішення і підтримав податкову. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу підприємства, скасував рішення апеляції та залишив чинним рішення першої інстанції.

Позиція Верховного Суду

Суд врахував, що шкода життю та здоров’ю може бути не лише майновою, а й моральною. Тому моральну шкоду через ушкодження здоров’я не можна прирівнювати до інших виплат моральної шкоди, для яких діє обмеження у чотири мінімальні зарплати.

Саме перевищення цього порога не є достатньою підставою для оподаткування компенсації моральної шкоди, присудженої через виробничу травму або професійне захворювання. Працівник не мусить повертати частину грошей, призначених на відновлення здоров’я.