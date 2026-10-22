Ветерани Броварів можуть звернутися до радника в міськраді

У Броварській громаді радник міського голови Сергій Юрченко допомагає ветеранам, військовослужбовцям і їхнім родинам взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Він також працює з родинами загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць України.

Радник допомагає отримати потрібну інформацію, донести проблеми до відповідальних посадовців і з’ясувати, куди звертатися для їх вирішення. Серед його завдань — координація міської ради з профільними установами, ветеранськими громадськими організаціями та ініціативами громади. Про це йдеться в дописі Броварського МВЦ «ВЕТЕРАН ПРО» у Facebook.

Юрченко сприяє врахуванню потреб ветеранів і ветеранок, чинних військових та їхніх родин у формуванні й реалізації місцевої ветеранської політики. Він також надає інформацію про доступні програми, соціальні гарантії, реабілітацію та інші можливості, збирає пропозиції від громади й допомагає розв’язувати проблемні питання.

Де і коли приймає радник

По допомогу можуть звертатися ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин, сім’ї загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць, а також представники ветеранських організацій. Зокрема, радник допоможе зорієнтуватися, до якого підрозділу міської ради чи установи звернутися, дізнатися про доступні послуги або запропонувати зміни в підтримці ветеранів.

Особистий прийом Сергій Юрченко проводить у Броварській міській раді, у кабінеті № 323, з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 12:00.