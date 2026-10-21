Відключення торкнулися трьох районів Києва та Бучанщини

Жителі частини Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва, а також Бучанського району області залишилися без електроенергії через аварійні відключення. Про це повідомив ДТЕК.

Першим світло зникло у Святошинському районі — до 8:42 середи відключення поширилися на інші райони. У решті столиці та Київського регіону продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Що відомо про відновлення електропостачання

Енергетики працюють над відновленням стабільного постачання електроенергії до будинків мешканців регіону. У частині Києва та Бучанському районі застосували саме екстрені відключення, а не погодинні графіки.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав Київ найбільш небезпечним містом узимку через значний дефіцит власної генерації електроенергії. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що затримка з постачанням необхідного для ремонтів обладнання може вплинути на швидкість відновлення та тривалість відключень.

Обладнання для ремонту енергооб’єктів, пошкоджених російськими атаками, Україна не отримала вчасно через складність європейської бюрократії.