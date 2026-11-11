Відстрочка для студентів: умови перевірки статусу та порядок оформлення

Відстрочка для студентів — це не автоматичний захист через наявність студентського квитка, а тимчасове право не підлягати призову під час мобілізації, яке виникає лише за дотримання двох умов: денної або дуальної форми навчання та здобуття рівня освіти, вищого за раніше отриманий. Перевірити, чи є воно саме у вас, потрібно за даними державних реєстрів, а не за розмовами в деканаті.

За статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» право на таку відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти за денною або дуальною формою, які послідовно рухаються вгору освітніми рівнями. Друга вища освіта того самого рівня чи заочна форма цього права не створюють. Міноборони у роз’ясненнях неодноразово наголошувало: студентський статус сам по собі не є гарантією.

Ми розбираємо, які саме критерії перевіряти зараз, де підтверджувати навчання через ЄДЕБО та як діяти, якщо обставини змінилися. Це стосується і киян, які навчаються в столичних вишах чи коледжах, і тих, хто стоїть на обліку в місцевих ТЦК.

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Що означає відстрочка для студента

Відстрочка — це відтермінування призову на військову службу під час мобілізації на підставі, прямо названій у законі. Для студента вона діє лише поки зберігаються законні умови, а не на весь період навчання автоматично.

Відрізняйте загальне поняття «студент» від конкретного права. Людина може мати студентський квиток і бути зарахованою до закладу, але якщо форма навчання заочна, дистанційна чи вечірня, або якщо вона здобуває той самий рівень освіти повторно, підстави для відстрочки за навчанням немає. Окремо закон називає докторантів та осіб, зарахованих до інтернатури.

Строк такої відстрочки — семестр, але не більше шести місяців. Канікули чи закінчення навчального року самі по собі право не скасовують, якщо дані в реєстрах залишаються актуальними.

Умови та офіційні дані

Право виникає лише за сукупністю вимог. Перша — форма навчання: денна або дуальна. Друга — послідовність рівнів освіти, визначена Законом «Про освіту»: після бакалаврату можна йти на магістратуру, після магістратури — в аспірантуру за відповідними умовами. Повторний вступ на той самий або нижчий рівень підстави не дає.

Перевіряйте актуальну редакцію статті 23 закону та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560. Саме там зафіксовано, що підтвердження відбувається через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Помилка чи застарілий запис у базі може призвести до того, що система не побачить підстави, навіть якщо людина реально навчається.

Форма навчання Право на відстрочку за ст. 23 Що додатково перевіряється Денна Так, за інших умов Рівень вищий за раніше здобутий Дуальна Так, за інших умов Послідовність рівнів освіти Заочна Ні Студентський квиток не створює підстави Вечірня / дистанційна Ні як окрема підстава Фактична форма в ЄДЕБО

Джерело: Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», стаття 23; Порядок, затверджений постановою КМУ №560 (чинна редакція 2026 року).

Це схоже на пропуск у бібліотеку, який відкриває доступ лише до полиці наступного рівня: просто наявність картки читача нічого не дає, якщо ви вже прочитали всі книги попереднього рівня і намагаєтеся взяти ті самі знову. Аналогія перестає працювати, коли мова йде про технічні збої в базі чи некоректне внесення даних закладом освіти — тоді право є, а система його не бачить.

Підтвердження навчання й оформлення

Основне підтвердження — довідка про здобувача освіти, сформована в ЄДЕБО за формою додатка 9 до Порядку №560. Її формує заклад освіти. У довідці важлива позначка щодо послідовності: «Так, не порушує» відкриває можливість, «Ні, порушує» — блокує.

Заяву подають через застосунок «Резерв+» (розділ «Сервіси» → «Запит на відстрочку», обираєте підставу «Студент, аспірант») або через ЦНАП. З 1 листопада 2025 року ТЦК заяви на відстрочку безпосередньо не приймають. Якщо дані в реєстрах актуальні, система може підтвердити підставу автоматично. Перевіряйте статус, оновлюючи електронний військово-обліковий документ у «Резерв+».

Якщо автоматичне продовження не відбулося, це не завжди означає втрату права. Міноборони пояснювало, що причинами можуть бути неповні чи застарілі дані в реєстрах. Звертайтеся до закладу освіти, щоб перевірили та виправили запис у ЄДЕБО, а потім оновіть інформацію в застосунку.

Важливо. Студентський квиток чи довідка з деканату у вільній формі не замінюють довідку з ЄДЕБО. Без коректних даних у базі комісія чи система можуть відмовити, навіть якщо ви реально навчаєтеся денно.

Запитання студентів про відстрочку

Чи достатньо просто бути студентом денної форми

Ні. Потрібна ще послідовність рівнів освіти. Якщо ви вже маєте диплом бакалавра і вступаєте на ще один бакалаврат, підстави немає. Перевіряйте позначку в довідці ЄДЕБО.

Що робити, якщо в «Резерв+» не видно відстрочки

Оновіть документ у застосунку. Якщо не допомогло — зверніться до закладу освіти щодо даних у ЄДЕБО. За потреби подайте запит через «Резерв+» або через ЦНАП. Відсутність відображення не завжди дорівнює відсутності права.

Чи діє відстрочка під час академічної відпустки

Академічна відпустка за власним бажанням чи сімейними обставинами часто призводить до втрати підстави, навіть якщо формальний статус здобувача зберігається. Перевіряйте актуальні дані в ЄДЕБО та роз’яснення закладу.

Де киянам подавати документи

Через будь-який ЦНАП або онлайн у «Резерв+». Рішення ухвалює комісія ТЦК за місцем обліку. Правила однакові по всій країні, окремих київських винятків немає.

Що зміниться, якщо мене відрахують чи переведуть на заочну

Право втрачається з моменту, коли підстави перестають відповідати закону. Про зміну обставин варто повідомити, а статус перевірити в реєстрах, щоб уникнути розриву між фактичним станом і електронним документом.

Що це означає для вас завтра

Перевірте чинні вимоги в офіційному джерелі: відкрийте «Резерв+», оновіть документ і подивіться, чи відображається відстрочка та на який строк. Паралельно зверніться до закладу освіти й переконайтеся, що в ЄДЕБО стоїть правильна форма навчання та позначка щодо послідовності рівнів.

Якщо дані коректні, а відстрочки немає — подайте запит через «Резерв+» або ЦНАП. Не чекайте, поки прийде повістка. Строк відстрочки обмежений семестром, тому статус потрібно контролювати регулярно, особливо на початку нового семестру.

Правила можуть уточнюватися, а дані в реєстрах — містити помилки. Тому остаточну перевірку завжди робіть у «Резерв+» та через заклад освіти, а не за чужими переказами.