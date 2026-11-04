Військовий із Бучі Юрій Гаврилюк загинув на Донеччині

30 жовтня на Донеччині під час бойового завдання загинув 29-річний військовослужбовець із Бучі Юрій Гаврилюк. Про його загибель повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Гаврилюк долучився до оборони України в перший день повномасштабного вторгнення. Він служив оператором безпілотних систем і пройшов найгарячіші ділянки фронту.

Що відомо про військового і прощання з ним

Юрій Гаврилюк став на захист України 24 лютого 2022 року.

Він загинув 30 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання відбудеться 5 листопада об 11:00 біля його дому в Бучі на вулиці М. Ридзанича, 1-А.

Поховають військового о 12:00 на Алеї Героїв.

У Гаврилюка залишилися мати, бабуся, племінник і кохана дівчина. Рідні та друзі згадують його як добру й щиру людину, готову прийти на допомогу. Мешканців Бучанської громади закликали долучитися до церемонії прощання.

Під час окупації Бучі у 2022 році російські військові вбили батька Юрія, Сергія Духлія, та його дядька Романа Гаврилюка.