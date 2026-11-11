Вуглеводи: будова, групи, роль і етикетки

Вуглеводи — органічні сполуки з вуглецю, кисню й водню, які є полігідроксиальдегідами або кетонами чи утворюються під час їх гідролізу. Вони складають основну частину енергії в раціоні більшості людей і дають клітинам глюкозу для роботи. Без них організм швидко переходить на інші джерела, що впливає на самопочуття вже протягом кількох годин.

Назва походить від історичного уявлення про «вуглець + воду», бо загальна формула багатьох з них нагадує Cx(H2O)y. Сьогодні це клас сполук, які об’єднує наявність кількох гідроксильних груп і карбонільної групи. Від кількості моносахаридних ланок залежить, як швидко вони розщеплюються і наскільки рівномірно піднімають рівень глюкози в крові.

Практичне значення вуглеводів зводиться до двох речей: скільки енергії вони дають і як організм їх перетравлює. Це видно на етикетці продукту й у складі інгредієнтів. Далі розберемо будову, групи, шлях перетравлення і що шукати на упаковці.

Раніше ми писали: Колаген: функції білка та межі доказів щодо добавок

Хімічне визначення

Вуглеводи — клас органічних сполук, молекули яких містять вуглець, кисень і водень у співвідношенні, близькому до 1:2:1. Вони є полігідроксиальдегідами (альдози) або полігідроксикетонами (кетози), або речовинами, що дають такі сполуки при гідролізі. Найпростіші — моносахариди, які вже не розщеплюються далі без втрати властивостей вуглеводу.

Моносахариди поділяють за кількістю атомів вуглецю: триози (3), тетрози (4), пентози (5), гексози (6). У їжі найважливіші гексози — глюкоза, фруктоза, галактоза. Глюкоза має альдегідну групу, фруктоза — кетонну. Це пояснює різницю в солодкості й у тому, як швидко вони надходять у кров.

Складніші вуглеводи утворюються з’єднанням моносахаридів глікозидними зв’язками з відщепленням води. Гідроліз (приєднання води) розриває ці зв’язки й повертає моносахариди. Саме цей процес відбувається під час перетравлення.

Основні групи

Вуглеводи поділяють за кількістю моносахаридних залишків. Прості містять один або два залишки: моносахариди й дисахариди. Складні — три й більше: олігосахариди (3–10) і полісахариди (понад 10). Ознака поділу — здатність до гідролізу й розмір молекули.

До простих належать глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза. До складних — крохмаль, глікоген, целюлоза (харчові волокна). Крохмаль і глікоген людина перетравлює, целюлозу — майже ні, бо бракує ферменту для β-зв’язків. Олігосахариди трапляються рідше і часто входять до складу рослинних продуктів.

Прості вуглеводи швидко підвищують рівень глюкози, бо потребують мінімального розщеплення. Складні розщеплюються довше, тому енергія надходить поступово. Це не означає, що одні «добрі», а інші «погані»: результат залежить від кількості, джерела й загального раціону.

Перетворення в організмі

Перетравлення починається в роті. Слинна амілаза розриває α-1,4-глікозидні зв’язки в крохмалі й утворює коротші ланцюги — декстрини та мальтозу. Процес короткий, бо їжа швидко проковтується. У шлунку амілаза інактивується кислотою, тому подальше розщеплення зупиняється.

Основна робота відбувається в тонкій кишці. Підшлункова амілаза продовжує гідроліз крохмалю до олігосахаридів і мальтози. На щітковій облямівці ентероцитів працюють дисахаридази: мальтаза розщеплює мальтозу до двох молекул глюкози, сахараза — сахарозу до глюкози й фруктози, лактаза — лактозу до глюкози й галактози. Моносахариди всмоктуються в кров і транспортуються до печінки.

У печінці фруктоза й галактоза перетворюються на глюкозу. Глюкоза або йде в кров для клітин, або запасається як глікоген. Целюлоза й частина резистентного крохмалю доходять до товстої кишки, де їх ферментують бактерії з утворенням коротколанцюгових жирних кислот. Це пояснює, чому харчові волокна впливають на кишкову мікрофлору, хоча самі майже не дають енергії людині.

Аналогія: вуглеводи в їжі схожі на пачку складених аркушів. Прості — один-два аркуші, які одразу можна прочитати. Складні — товстий зошит, який треба розібрати сторінка за сторінкою. Аналогія перестає працювати, коли мова про клітковину: її «аркуші» людина не може розібрати самостійно, це роблять лише бактерії.

Важливо. Лактаза у багатьох дорослих знижується з віком. Якщо після молока з’являється дискомфорт, причина часто саме в нерозщепленій лактозі, а не в «алергії на молоко».

Вуглеводи у продуктах і маркуванні

У продуктах прості вуглеводи є в цукрі, меді, фруктах, молоці. Складні — у зернових, бобових, картоплі, овочах. На етикетці в Україні обов’язково вказують енергетичну цінність, жири, насичені жири, вуглеводи, цукри, білки й сіль на 100 г або 100 мл. Це вимога Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Рядок «вуглеводи» містить усі форми: крохмаль, цукри, волокна (якщо їх окремо не виділено). Рядок «з них цукри» показує прості цукри, включно з природними й доданими. Харчові волокна можуть бути окремим рядком або входити в загальні вуглеводи. Крохмаль окремо майже ніколи не вказують.

Показник на етикетці Що входить На що звертати увагу Вуглеводи Крохмаль, цукри, волокна Загальна кількість енергетичного джерела з них цукри Моно- і дисахариди Частка простих вуглеводів Харчові волокна Целюлоза, пектин тощо Неперетравлювана частина

Джерело: Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», вимоги до поживної цінності.

Якщо на 100 г продукту 45 г вуглеводів, з них 12 г цукрів і 6 г волокон, решта — переважно крохмаль. Це дає змогу оцінити, наскільки швидко продукт віддасть енергію. ВООЗ рекомендує отримувати вуглеводи переважно з цільних зерен, овочів, фруктів і бобових, а вільні цукри обмежувати менше ніж 10 % добової енергії.

Запитання про вуглеводи

Чим прості вуглеводи відрізняються від складних?

Прості містять 1–2 моносахаридні залишки і швидко всмоктуються. Складні мають довгі ланцюги і потребують більше часу на гідроліз. Різниця проявляється у швидкості підйому глюкози в крові, а не в «корисності» як такій.

Чи всі складні вуглеводи перетравлюються повністю?

Ні. Крохмаль і глікоген — так. Целюлоза й частина резистентного крохмалю — ні, вони доходять до товстої кишки. Тому харчові волокна майже не дають калорій людині, але впливають на мікрофлору.

Де в маркуванні шукати доданий цукор?

У рядку «з них цукри». Окремого рядка «додані цукри» в українському обов’язковому маркуванні немає. Дивіться перелік інгредієнтів: цукор, сироп, мед, концентрат соку стоять вище в списку, якщо їх багато.

Чому після фруктів цукор на етикетці все одно є?

Фрукти містять природні моносахариди — глюкозу й фруктозу. Вони входять у «з них цукри». Це не доданий цукор, але організм усе одно отримує прості вуглеводи.

Що це означає для вас завтра

Візьміть будь-який продукт із дому й знайдіть на етикетці рядок «вуглеводи» і «з них цукри». Порівняйте їх між собою: якщо цукрів половина або більше від загальних вуглеводів, продукт віддасть енергію швидко. Це займе одну-дві хвилини й дасть орієнтир без жодних додаткових розрахунків.

Якщо готуєте кашу чи гарнір із круп, оберіть цільнозерновий варіант замість рафінованого. Крохмаль залишиться, але з’являться волокна, які сповільнять перетравлення. Різницю в складі видно вже на наступній покупці.

Коли читаєте склад, звертайте увагу на порядок інгредієнтів. Якщо цукор або сироп стоїть серед перших трьох позицій, простих вуглеводів у продукті багато незалежно від того, що написано великим шрифтом на лицевій стороні. Цей прийом працює для печива, йогуртів і готових соусів.