Вибух акумулятора спричинив пожежу в Голосіївському районі

10 листопада в квартирі на вулиці Метрологічній у Києві вибухнув акумулятор і спалахнула пожежа. Рятувальники вивели з будинку двох людей.

Вогонь загасили за 50 хвилин

Повідомлення про займання надійшло о 14:27. Пожежа виникла на другому поверсі шестиповерхового житлового будинку, а рятувальники вивели мешканців із верхніх поверхів.

Вогонь загасили о 15:17. Площа займання становила 10 квадратних метрів.

Причину встановлюватимуть правоохоронці

У Києві раніше також вибухнув акумулятор електровелосипеда на Солом’янці — тоді постраждали двоє людей. Причину вибуху та пожежі на вулиці Метрологічній встановлюватимуть правоохоронці.