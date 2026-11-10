Вибух акумулятора спричинив пожежу в Голосіївському районі
10 листопада в квартирі на вулиці Метрологічній у Києві вибухнув акумулятор і спалахнула пожежа. Рятувальники вивели з будинку двох людей.
Вогонь загасили за 50 хвилин
Повідомлення про займання надійшло о 14:27. Пожежа виникла на другому поверсі шестиповерхового житлового будинку, а рятувальники вивели мешканців із верхніх поверхів.
Вогонь загасили о 15:17. Площа займання становила 10 квадратних метрів.
Причину встановлюватимуть правоохоронці
У Києві раніше також вибухнув акумулятор електровелосипеда на Солом’янці — тоді постраждали двоє людей. Причину вибуху та пожежі на вулиці Метрологічній встановлюватимуть правоохоронці.