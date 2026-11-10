 Перейти до змісту
вівторок, 10 листопада Київ Київ +4°USD 45,41 · EUR 50,82
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

БезпекаГолосіївський район

Вибух акумулятора спричинив пожежу в Голосіївському районі

Тарас Лимаренко 1 хв читання
Рятувальники в захисному спорядженні працюють біля дверей у задимленій квартирі.

10 листопада в квартирі на вулиці Метрологічній у Києві вибухнув акумулятор і спалахнула пожежа. Рятувальники вивели з будинку двох людей.

Вогонь загасили за 50 хвилин

Повідомлення про займання надійшло о 14:27. Пожежа виникла на другому поверсі шестиповерхового житлового будинку, а рятувальники вивели мешканців із верхніх поверхів.

Вогонь загасили о 15:17. Площа займання становила 10 квадратних метрів.

Причину встановлюватимуть правоохоронці

У Києві раніше також вибухнув акумулятор електровелосипеда на Солом’янці — тоді постраждали двоє людей. Причину вибуху та пожежі на вулиці Метрологічній встановлюватимуть правоохоронці.

Надіслати друзям

Ще з Голосіївського району

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.