Вибух електромобіля на Печерську: водія доправили до лікарні

Водія електромобіля після вибуху в Печерському районі Києва госпіталізували. Інцидент стався в одному з електрокарів на території району, а обставини події встановлюють правоохоронці.

На місці вибуху працюють поліція та вибухотехніки

Після вибуху чоловікові знадобилася медична допомога, його доправили до лікарні. Інформації про характер отриманих травм немає, як і відомостей про стан постраждалого.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки та спеціалісти інших служб. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та перевіряють, що сталося з автомобілем.

Раніше ми писали: Де в Києві знизився тиск води?

Причина вибуху поки невідома. Немає підтвердження, чи міг інцидент бути пов’язаний із технічною несправністю електромобіля, його акумулятором або стороннім втручанням.

Марку автомобіля та точне місце події не назвали

Не повідомляється, якої марки був електромобіль і за якою адресою стався вибух. Також поки невідомо, чи постраждали внаслідок події інші люди.

Правоохоронці продовжують перевірку. Наразі не оприлюднили подробиць, які могли б пояснити причину вибуху або уточнити обставини, за яких постраждав водій.

Додаткову інформацію очікують після завершення першочергових слідчих дій та огляду транспортного засобу. Ці дії мають допомогти встановити обставини вибуху, однак підтвердженої версії його причини поки немає.